KYK burs ve kredi başvuru tarihi paylaşıldı mı? GSB burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları için haftalardır süren bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Hafta sonu öğrenciler yoğun bir araştırma yapıyor. "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak" sorusu sıkça yöneltiliyor.
Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklama merakla takip ediliyor. Başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalar hafta sonunda da yoğun şekilde sürüyor. Öğrencilerin ortak sorusu: KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?
KYK burs ve kredi başvuru tarihine ilişkin GSB'den bugün de açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 8 Ekim'de alınamaya başlamıştı fakat beklenen olmadı. Başvuruların önümüzdeki hafta içi başlaması bekleniyor.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
18 yaşından küçük öğrenciler
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.