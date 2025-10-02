KYK burs ve kredi başvuruları GSB tarafından başlatıldı mı? İşte beklenen tarih...
Üniversite öğrencilerinin şu sıralar bir numaralı gündemi KYK burs ve kredi başvuru tarihleri... Yüz binler kendileri için büyük bir avantaj sağlayan burs ve kredilere başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Konu bir hayli önemli ve her gün araştırmalar sürüyor. En çok gelen soru "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesi şu sıralar yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun nedeni KYK burs ve kredi başvuruları... Üniversite öğrencileri ekim ayının gelişi ile birlikte araştırmalarını sıklaştırdı. Herkesin dilindeki soru ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi başvurusu başlamış değil. 6-10 Ekim tarihleri arasında başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.