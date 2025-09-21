KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? GSB burs başvuru tarihi belli oldu mu?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri günlük olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesini ziyaret ederek bilgi almak hedefinde... Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu sıkça geliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversite öğrencilerine sağladığı KYK burs ve kredilerine yoğun bir ilgi söz konusu... Yurt sonuçları açıklandı, burs ve kredileri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her gün konu hakkında fikir edinmek amacıyla "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.
KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ve kredi başvuruları hakkında bir bilgi geçmedi. Bir önceki yıl başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihte olacak.
Kimler başvurabilecek?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.