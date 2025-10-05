KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? GSB tarih duyurusu yaptı mı?
Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri KYK burs ve kredi başvuruları... Eğitim yılının başlamasıyla birlikte gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. KYK burs ve kredileri, maddi destek sağlanması açısından öğrenciler için büyük önem taşırken, başvuru sürecinin netleşmesi bekleniyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...
Üniversite öğrencileri için ekim ayı ile birlikte KYK burs ve kredi başvuruları öncelikli gündem haline geldi. Yüz binlerce öğrenci, maddi destek sağlayan bu imkanlardan yararlanmak için tarihleri merakla bekliyor. Yeni haftaya girilirken "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu daha da sıklaşıyor.
KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs ve kredi başvurusu başlamış değil. 6-10 Ekim tarihleri arasında başvuruların başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.