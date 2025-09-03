KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor? GSB burs başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle bu sene üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde burs ve kredi yer alıyor. Tarihler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından araştırılırken "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.

3 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvuru takvimini henüz duyurmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Özel durumlu öğrenciler

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.