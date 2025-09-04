KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? GSB burs başvuru tarihi açıklandı mı?
KYK burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK yurt başvurularının ardından burs ve kredi başvuru tarihleri gündem oldu. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrilirken art arda "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman" sorusu geliyor.
KYK burs ve kredileri öğrencilere maddi açıdan büyük bir rahatlama sağlıyor. Her yıl yüz binler burs ve kredilere başvuru yapıyor. Bu yılın başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Bu sebeple üniversite öğrencileri fikir edinmek amacıyla "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları için tarih henüz açıklanmadı. 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi başvuru takvimini duyurmuş değil. Geçtiğimiz yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ekim ayının ikinci haftasında sürecin başlaması bekleniyor.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Özel durumlu öğrenciler
Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.
Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.