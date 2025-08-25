KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

2025 KYK yurt başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığından tarih bilgisi geçilmedi. Geçen yıl başvurular 3 Ekim'de başlamış 7 Ekim'de son bulmuştu. Bu sene de yurt başvurularının ekim ayının ilk haftası gibi başlaması bekleniyor.

GSB yurt başvuru işlemi nasıl yapılır?

GSB yurt başvuru işlemi oldukça kolay ve pratik bir şekilde, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilir. Yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, şu adımları izleyerek başvuru sürecini tamamlayabilir:

Öğrenciler biz.gsb.gov.tr web sitemizden ya da www.turkiye.gov.tr adresine giderek e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmalıdır. Eğer öğrencinin e-Devlet şifresi yoksa, PTT şubelerinden yeni bir şifre alabilir. Web sitemiz üzerinden yapılacak başvuru adımında e-Devlet kapısına yönlendirme yapılır. Bu nedenle aşağıdaki işlem basamakları ile devam edilecektir.

Giriş yapıldıktan sonra, e-Devlet'in arama kısmına "GSB Yurt Başvurusu" yazılarak ilgili sayfaya ulaşılır.

Başvuru sayfasında öğrenciden, kişisel bilgilerini, eğitim durumunu ve yerleşmek istediği yurt tercihlerini girmesi istenir. Tercihler yapılırken, öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin bulunduğu şehirdeki GSB yurtları arasından seçim yapılır.

Form doldurulduktan sonra, öğrencinin verdiği bilgileri dikkatle kontrol etmesi ve eksiksiz olduğundan emin olması gerekir.

Tüm bilgiler onaylandıktan sonra, başvuru işlemi tamamlanır ve başvuru formu sistem üzerinden alınır. Başvurunun başarıyla yapıldığına dair bir bilgilendirme ekranı gösterilir.

Başvuru sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise başvuru tarihleri ve süreleridir. Her yıl belirli tarihlerde açılan başvuru sürecini kaçırmamak için GSB yurtlarının duyuruları düzenli olarak takip edilmelidir.