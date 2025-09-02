YKS tercih sonuçları sonrası KYK yurt başvur tarihleri gündem olmuştu. Öğrenciler uygun fiyatlara barınma ihtiyacını gidermek için başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyordu. Eylül ayı ile birlikte aramalar sıklaşırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak beklenen duyuruyu yaptı. 1 | 3

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci şu adımlarla ilerliyor: e-Devlet girişi: TC kimlik numarası ve şifre ile turkiye.gov.tr

adresine giriş yapılır. KYK hizmetleri: "KYK Yurt Başvurusu" hizmeti seçilir. Bilgi kontrolü: Kişisel, eğitim ve aile bilgileri eksiksiz doldurulur veya güncellenir. Başvurunun tamamlanması: Tüm bilgiler onaylandıktan sonra başvuru gönderilir ve işlem tamamlanır.