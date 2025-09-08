KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç tarihi belli oldu mu?
KYK yurt başvuru sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün yeni haftanın ilk günü olması sebebiyle aramalar sıklaşmış durumda... Herkesin dilinde aynı soru var: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuru işlemlerinin bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması sıklaştı. Yeni haftaya girdik ve Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi yoğun şekilde takip ediliyor. Üniversite adayları bilgi için sürekli olarak "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
GSB (KYK) yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuç tarihi henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.