KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuç tarihi belli oldu mu?

KYK yurt başvuru işlemlerinin bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması sıklaştı. Yeni haftaya girdik ve Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi yoğun şekilde takip ediliyor. Üniversite adayları bilgi için sürekli olarak "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.