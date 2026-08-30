KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Dikkat çeken tarih...

KYK yurt başvuruları bu sene 25-29 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuruların bitişi ile birlikte sonuç tarihi gündem oldu. Bugün itibarıyla "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanmaya başladı. İşte olası tarih ile ilgili beklentiler...