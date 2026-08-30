KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Dikkat çeken tarih...
2026 KYK yurt başvuruları dün itibarıyla sona erdi. Yüz binleri sonuç heyecanı sararken net tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" şeklinde...
KYK yurt başvuruları bu sene 25-29 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuruların bitişi ile birlikte sonuç tarihi gündem oldu. Bugün itibarıyla "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanmaya başladı. İşte olası tarih ile ilgili beklentiler...
2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuç tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçen yıl başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 11 Eylül'de ilan edilmişti. Değerlendirme süreci aynı işlediği takdirde 2026 KYK yurt sonuçlarının 3 Eylül Çarşamba açıklanması beklenir.
Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.