KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve 6 Eylül'e kadar devam edecek. Öğrencilerin büyük bir bölümü işlemlerini tamamladı. On binler şimdi "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" aramasına ağırlık verdi. İşte olası tarihler ve KYK yurt ücretleri...
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa uygun fiyatlarla çözüm sağlayan KYK yurtları her sene büyük bir ilgi görüyor. Bu yıl da öğrenciler 2 Eylül'den itibaren başvuruları yapmaya başladı. Büyük bir kesim işlemlerini tamalarken sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. En çok yöneltilen soru ise "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
GSB (KYK) yurt sonuç tarihi belli mi?
GSB (KYK) yurt sonuç tarihi hakkında Bakanlıktan yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl başvurular 24 Ağutos'ta sona ermiş sonuçlar 5 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl yurt başvuru sonuçlarının 18 Eylül'de ilan edilmesi beklenir.
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt başvurularıyla birlikte yeni fiyatları da duyurdu. Yeni tarifeye göre en düşük yurt ücreti 750 TL, en yüksek ücret ise 1250 TL oldu.
- Birinci tip oda: 750 TL,
- İkinci tip oda: 850 TL,
- Üçüncü tip oda: 850 TL,
- Dördüncü tip oda: 1050 TL,
- Beşinci tip oda: 1150 TL,
- Altıncı tip oda: 1250 TL.
KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:
- Birinci tip oda: 517,50 TL,
- İkinci tip oda: 607,50 TL,
- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,
- Dördüncü tip oda: 720 TL,
- Beşinci tip oda: 765 TL,
- Altıncı tip oda: 855 TL.