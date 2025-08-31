KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB'den duyuru geldi mi?

KYK yurt ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı tarihleri bekliyor. Tarih konusunda henüz net bir bilgi yok. Adaylar önden bilgi almak amacıyla "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna başvuruyor. 1 | 3

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı kesin tarihi açıklamış değil. KYK yurt başvuruları için gözler ekim ayının ilk haftasında. Geçtiğimiz yıl başvuruların 3-7 Ekim tarihlerinde alınmış olması, bu yıl da benzer bir takvimin işleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.