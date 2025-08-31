KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB'den duyuru geldi mi?
Bu yıl yine yüz binlerce kişi üniversitelere yerleşti. Yaklaşım 700 bin üniversite öğrencisi kayıt yaptıracak. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılki KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte muhtemel tarihler...
KYK yurt ve burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binler Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklayacağı tarihleri bekliyor. Tarih konusunda henüz net bir bilgi yok. Adaylar önden bilgi almak amacıyla "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna başvuruyor.
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı kesin tarihi açıklamış değil. KYK yurt başvuruları için gözler ekim ayının ilk haftasında. Geçtiğimiz yıl başvuruların 3-7 Ekim tarihlerinde alınmış olması, bu yıl da benzer bir takvimin işleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru tarihlerini henüz paylaşmış değil. Geçen yıl başvurular 8 Ekim'de başlamış, 13 Ekim'de son bulmuştu. Bu yıl başvuruların ekim ayının 2. haftasında başlaması bekleniyor.