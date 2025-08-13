LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
LGS 2. nakil tercihlerinin bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması gündem oldu. Dün biten işlemler sonrası konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar "LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere geçtiği tarih...
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlara yapılacak başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme-nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar, yerleştirme sürecini 22 Ağustos 2025’te tamamlayacak. Aynı gün, yani 22 Ağustos Cuma günü sonuçlar açıklanarak öğrencilerin yeni okulları belli olacak.