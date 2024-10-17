Listeler vergi dairelerine asıldı: 'Vergi yüzsüzleri' tek tek ifşa edildi!

Hazine ve Maliye Bakanılığı 'vergi yüzsüzleri' listesinin ilk bölümünü yayımladı. Devlete 5 milyon lira vergi borcu olan 57 isim belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) listeleri 1-15 Kasım'da kendi internet sitesinde de paylaşacak. 1 | 7

Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de borçluların isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerine asılarak ifşa edildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan listede uyarılara ve tebligatlara rağmen borcunu ödemeyen mükellefleri içeriyor. İşte firma/isim ve borç tutarları ile 'Vergi yüzsüzleri' listesi: 2 | 7

Vergi Kimlik No: 14000****32

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Adnan Saraç

Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, Toptan Ticaret

Borç Tutarı: 13 Milyon 611 Bin 474.95 Tl

Vergi Kimlik No: 14422****32 Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Hamit Aslan

Esas Faaliyet Konusu: Alım Satım, Emlak Komisyonculuğu

Borç Tutarı: 6 Milyon 44 Bin 360.86 Tl

Vergi Kimlik No: 23508****34 Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mustafa Aydoğan

Esas Faaliyet Konusu: Elektrik, Su, Doğalgaz Dallarında Toptan Ticaret

Borç Tutarı: 32 Milyon 46 Bin 929.72 Tl

Vergi Kimlik No: 27003****34 3 | 7