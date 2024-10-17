Listeler vergi dairelerine asıldı: 'Vergi yüzsüzleri' tek tek ifşa edildi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ödemeyenlerin listesini paylaştı. Tek tek ifşa edilen isimlerin devlete toplamda 5 milyon TL kesinleşmiş vergi borcu olduğu açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanılığı 'vergi yüzsüzleri' listesinin ilk bölümünü yayımladı. Devlete 5 milyon lira vergi borcu olan 57 isim belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) listeleri 1-15 Kasım'da kendi internet sitesinde de paylaşacak.
Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de borçluların isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerine asılarak ifşa edildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan listede uyarılara ve tebligatlara rağmen borcunu ödemeyen mükellefleri içeriyor.
İşte firma/isim ve borç tutarları ile 'Vergi yüzsüzleri' listesi:
Vergi Kimlik No: 14000****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Adnan Saraç
Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, Toptan Ticaret
Borç Tutarı: 13 Milyon 611 Bin 474.95 Tl
Vergi Kimlik No: 14422****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Hamit Aslan
Esas Faaliyet Konusu: Alım Satım, Emlak Komisyonculuğu
Borç Tutarı: 6 Milyon 44 Bin 360.86 Tl
Vergi Kimlik No: 23508****34
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mustafa Aydoğan
Esas Faaliyet Konusu: Elektrik, Su, Doğalgaz Dallarında Toptan Ticaret
Borç Tutarı: 32 Milyon 46 Bin 929.72 Tl
Vergi Kimlik No: 27003****34
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mustafa Hüseyin Hocaoğlu
Esas Faaliyet Konusu: İnşaat Mühendisliği
Borç Tutarı: 5 Milyon 47 Bin 880.21 Tl
Vergi Kimlik No: 23404****13
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Süleyman Akın Yiğit
Esas Faaliyet Konusu: Toptan İnşaat Malzemeleri Ticareti
Borç Tutarı: 8 Milyon 113 Bin 892.71 Tl
Vergi Kimlik No: 21118****23
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Mehmet Hakan Oğuz
Esas Faaliyet Konusu: Gıda Ve Nakliyat
Borç Tutarı: 5 Milyon 953 Bin 846.32 Tl
Vergi Kimlik No: 23009****11