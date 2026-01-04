Lodos İstanbul sahillerini vurdu: Dev dalgalar kıyıyı aştı
İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren lodos ve fırtına, sahil şeridinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, yer yer kıyıyı aşarak yürüyüş yollarına kadar ulaştı. Özellikle Yenikapı sahilinde metrelerce yükselen dalgalar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı, bazıları sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı. Sahilde bulunan kimi vatandaşlar ise dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kurtulamadı.
