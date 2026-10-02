Madencilerin cenazesinde yürek yakan an: Babasının tabutunun başından ayrılmadı
Manisa’nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Kerim Ören, Halit Ersay ve Ömer Karakaya’nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kerim Ören, Kırkağaç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ören'in cenazesi, Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Evli ve iki çocuk babası olan Ören’in 2010’dan beri madende çalıştığı belirtildi.
Ören'in oğlu Yaşar Ören, babasının tabutunun başından ayrılmadı.
Göçükte yaşamını yitiren Halit Ersay’ın cenazesi, memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Evli ve üç çocuk babası Ersay’ın 2017 yılında madende çalışmaya başladığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ömer Karakaya, Kırkağaç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası Karakaya’nın yaklaşık iki yıldır madende çalıştığı öğrenildi. Cenaze töreninde eşi Zehra Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı.