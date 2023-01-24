Malatya kentsel dönüşümle yenileniyor
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki riskli yapılar, kentsel dönüşüm projesiyle yenileniyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilendi.
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Deprem sonrasında ilçesindeki riskli yapılar, kentsel dönüşüm projesi kapsamına alındı.
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Proje kapsamında yepyeni konutlar inşa edelmeye başlandı.
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Projenin birinci etabında inşa edilen konutların, mayıs ya da haziran ayında hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.
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