Mansur Yavaş gözaltına alındı mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyon gerçekleşti. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken Mansur Yavaş'ın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Öte yandan sıkça gelen soru ise "ABB operasyonunda kimler gözaltına alındı" şeklinde...
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 32 konser harcaması nedeniyle soruşturma açıldı. Kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilirken 13 kişi de gözaltına alındı. Şimdi sıkça "Mansur Yavaş gözaltına alındı mı" sorusu geliyor. İşte o 13 isim...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gözaltına alınmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi şöyle:
* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B,
* Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E.,
* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekilleri H.Z. ve A.A.Ç.,
* Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B.,
* Organizasyon şirketi sahipleri ve ortakları O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. bulunuyor.