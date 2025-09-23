Mansur Yavaş gözaltına alındı mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi şöyle:

* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B,

* Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E.,

* Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekilleri H.Z. ve A.A.Ç.,

* Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B.,

* Organizasyon şirketi sahipleri ve ortakları O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. bulunuyor.