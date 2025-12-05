MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef'te hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Özkan kimdir?

28 yaşındaki Özkan, Van kökenli bir yarışmacı. Gastronomiye ilgisi gençlik yıllarında şekillenen Özkan, yarışmaya Bodrum’dan dahil oluyor. Bodrum’da bulunan ve üç farklı ödüle sahip bir restoranda su şefliği yapan Özkan, mutfak akışını koordine ediyor ve konuklara özel, yaratıcı sunumlar hazırlıyor.

Özkan Akan’ın Masterchef serüveni

Alaylı bir şef olarak mutfak yolculuğunu sürdüren Özkan, elemenin ilk anında “önlüğü almaya geldim” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Karidesli ananas çorbasıyla üç şeften de onay aldı ve ikinci tura geçti. Bu aşamada Uğur ve Hasan ile karşılaşan Özkan, asma yaprağında tekir balığı hazırladığı düelloda üstün performans sergileyerek final etabına yükseldi.

Final turunda yarışmacılar önce chicken shoyu ramen yaptı. Ardından pazıyı merkeze alan yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda Gizem ile birlikte son ikiye kalan Özkan Akın, Masterchef 2025 ekibine katılan 13. yarışmacı olarak adını yazdırdı.