MEB tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecinde sırada mülakat sonuçları var. Haizran ayında başlayan sınavların ardından adaylar heyecanla mülakat sonuçlarını bekliyor. Bu sebeple her geçen dakika artan soru ise "MEB tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 7 Mayıs'ta ise sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri duyuruldu. Sözlü sınavlar da tamamlanırken şimdi mülakat sonucu heyecanı yaşanıyor. Herkesin dilindeki soru ise "15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığından sonuç tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi. Fakat gelen bilgiler 29 Ağustos Cuma yani bugün sonuçların ilan edileceği yönünde... Saat konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Adayları sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Atamalar ise 24 Kasım tarihinde yapılacak.