MEB tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 7 Mayıs'ta ise sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri duyuruldu. Sözlü sınavlar da tamamlanırken şimdi mülakat sonucu heyecanı yaşanıyor. Herkesin dilindeki soru ise "15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

