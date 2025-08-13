MEB yeni yıl takvimi... Okullar ne zaman açılacak?
Okul açılış tarihi yaklaşıyor. Ağustos ayının ortasına girilirken aramalar sıklaştı. Öğrenciler ve veliler okul alışverişine yavaş yavaş başlarken "Okullar ne zaman açılacak" sorusu hızlanıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının haziran ayında geçtiği takvim...
Eylül ayına yaklaşık 2 hafta kaldı. Eylül, öğrenciler ve veliler için okul açılık ayı demek... Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma