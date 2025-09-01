Meclis açılış tarihi: Meclis ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından yeniden mesaiye başlamaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, yasalar ve düzenlemeler için Mcelis'i beklerken "Meclis ne zaman açılacak" sorusu sıklaşmış durumda...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni dönemde ekonomiye ilişkin düzenlemeler, vergi reformları, sosyal politikalar ve anayasa değişikliği tartışmaları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.
