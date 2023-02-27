Megakent depremi bekliyor: “İstanbul’u kuzeye taşıyalım” önerisi Son dakika haberi: Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ODTÜ’lü akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Barış Binici’ye göre; Türkiye genelinde 500 binden fazla yapı depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Binici, olası İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı kenti “kuzeye taşıma” önerisinde bulundu.

“Binalarımızın yaklaşık yüzde 3,5'u ya yıkıldı ya da yıkım kararı alındı. Bunu tüm Türkiye'ye geneline yansıtacak olursak. Türkiye genelinde can kaybına neden olmasını beklediğimiz bina sayısı 500-600 bin” diyen Binici, deprem tehlikesine karşı Türkiye genelinde can kaybının engellenmesinin alınması gereken ilk önlem olduğunu söyledi. Binici, “seferberlik” çağrısında bulundu. 1 | 4

Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini söyleyen Binici, "Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saplamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir" şeklinde konuştu. 2 | 4

Kentteki sıkışık yapılaşmanın “felakete” yol açabileceğini anlatan Binici, “İlk aşamada depremde can kurtarmak istiyoruz, yaşanabilir müdahale edilebilir şehirlere ihtiyacımız var. İstanbul örneğinde olduğu gibi bu durum mümkün değil. Mevcut haliyle arama kurtarma yapılamadığını düşünün sadece zaman ve erişim sebeplerinden can kaybettiğini düşünün” dedi. 3 | 4