Mehmetçik nefes aldırmıyor! İşte o görüntüler Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde başlatılan harekat bölgesi, basın mensuplarınca görüntülendi. İşte o görüntüler...

Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022'de başlatılan harekat devam ediyor. 1 | 10

TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatının düzenlendiği bölgeye gitti. 2 | 10

Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalardan 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi gözlemledi. 3 | 10