Mehmetçik nefes aldırmıyor! İşte o görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde başlatılan harekat bölgesi, basın mensuplarınca görüntülendi. İşte o görüntüler...
Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Irak'ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede 17 Nisan 2022'de başlatılan harekat devam ediyor.
TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatının düzenlendiği bölgeye gitti.
Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en hakim noktalardan 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi gözlemledi.
Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen özveriyle yürüttüğü harekatta, modern keşif gözetleme sistemleriyle tespit edilen sınırı geçme çabasındaki teröristler, yerli ve milli silah sistemleriyle etkisiz hale getiriliyor.