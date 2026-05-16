Memur emeklisi (4C emekli) maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Memur emeklisi vatandaşlar, mayıs ayının ilk haftasında maaşlarını aldılar. 4C'li emekli bir yandan bayram ikramiyesini beklerken bir yandan da maaşların erken yatıp yatmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hafta içi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4A ve 4B emeklilerin bayram ikramiyesi ile emekli aylıklarının bayramdan önce yatacağını belirtti. Memur emeklisi mayıs ayının başında aylıklarını alırken şimdi konuyu netleştirmek adına "4C emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusunu yöneltiyor.
Memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak?
Memur emeklisi 1-5 Mayıs tarihleri arasında aylıklarını almışlardır. Bu sebeple 4C emeklilere bayramdan önce maaş yatmayacak.
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak.