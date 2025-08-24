Memur ve memur emeklisi zam teklifi açıklandı mı? Memur toplu sözleşme zam oranı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmesinde sendikalar hükümetin tekliflerine tepki gösterirken Kamu Hakem Kurulu zam oranını açıklayacak. Kurul bugün 2. kez toplandı fakat oran netleşmedi. Son durumu merak eden memur ve memur emeklisi "Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman açıklanacak" diye soruyor. 1 | 3

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ne zaman toplanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zam oranı açıklanmadı. Kurul yarın saat 10.00'da bir kez daha toplanacak. Yeni haftanın ilk gününde oranların açıklanması bekleniyor. 2 | 3