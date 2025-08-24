Memur ve memur emeklisi zam teklifi açıklandı mı? Memur toplu sözleşme zam oranı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme sürecinde söz Kamu Hakem Kurulu'nda... İki kez toplanan kurul henüz zam oranını belirlemedi. Milyonlar son gelişmeleri merak ederek "Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmesinde sendikalar hükümetin tekliflerine tepki gösterirken Kamu Hakem Kurulu zam oranını açıklayacak. Kurul bugün 2. kez toplandı fakat oran netleşmedi. Son durumu merak eden memur ve memur emeklisi "Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ne zaman toplanacak?
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zam oranı açıklanmadı. Kurul yarın saat 10.00'da bir kez daha toplanacak. Yeni haftanın ilk gününde oranların açıklanması bekleniyor.
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme son durum...
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.