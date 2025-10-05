Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi çevrelerinde gözler, Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalardaki hareketliliği yakından etkileyecek toplantı öncesinde belirsizlik sürerken, atılacak adımın enflasyon ve döviz kurları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Son kararların ardından yeni toplantıya odaklanan yatırımcılar ve vatandaşlar, "Faiz kararı hangi gün açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.