Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için bekleyiş başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar şimdi gözlerini yeni toplantıya çevirmiş durumda. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Ekonomi çevrelerinde gözler, Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalardaki hareketliliği yakından etkileyecek toplantı öncesinde belirsizlik sürerken, atılacak adımın enflasyon ve döviz kurları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Son kararların ardından yeni toplantıya odaklanan yatırımcılar ve vatandaşlar, "Faiz kararı hangi gün açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.