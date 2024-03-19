Meteoroloji'den 8 il için sarı ve turuncu alarm: Ankara'ya kar geliyor, İstanbul'a yağacak mı?
Meteoroloji yeni hava durumu raporunda 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşüşe geçecek. Yurt geneli yeni yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Çok sayıda il için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken Ankara'da da kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda da bulundu.
Çok sayıda il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Son tahminlere göre; Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli ,yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre,yurt geneli çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek, yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi.
Meteoroloji, Ankara'yı kar yağışına karşı uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Uzmanı Abdullah Macit,
günü yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü doğu kesimlerde devam ettikten sonra ülkemizi terk edecek. Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek."