Meteoroloji'den Türkiye geneline yağış ve fırtına uyarısı! 16 ilde alarm verildi Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. 1 | 15

16 il için fırtına uyarısı İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sakarya, Yalova'da Nevşehir ve Sivas'ta, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji bu illerde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. 2 | 15

Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşacak Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de 12 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek fırtına, Sivas ve Kayseri'de 13 Mart Pazartesi günü öğleden sonra hafifleyecek. Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. 3 | 15