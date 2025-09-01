Mevlid Kandili ne zaman? Kandil bugün mü, yarın mı?
İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili, her yıl manevi bir coşkuyla karşılanıyor. Bu mübarek gecede camiler dolup taşıyor, dualar ediliyor. Peki, 2025 yılında Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen Mevlid Kandili, milyonlarca Müslüman'ın ibadet ve dualarla geçirdiği hayırlı bir gece... Mevlid Kandili için gün sayılırken Müslümanlar da tam tarihi araştırıyor. Şu sıralar en çok yöneltilen sorulardan biri de "Mevlid Kandili ne zaman" oluyor.
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.