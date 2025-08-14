Mevlid Kandili ne zaman? Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor?
İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum gecesi olan Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Müslümanlar bu hayırlı gecenin tarihi araştırmaya başladı. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Mevlid Kandili ne zaman" sorusunu sıklaştırmaya başladı.
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.