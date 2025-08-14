Mevlid Kandili ne zaman? Mevlit Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam alemi, Mevlid Kandili'ni bekliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum gecesi olan bu hayırlı gün iple çekilirken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Mevlid Kandili ne zaman" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. 2 | 3