Milli Muharip Uçak KAAN'ın maliyeti ortaya çıktı: İşte rakibi F-35 ile arasındaki fark...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Rize Günleri etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kotil, KAAN için şimdiye kadar ne kadar para harcandığını da açıkladı.

Tesisler de dahil olmak üzere şimdiye kadar KAAN için harcanan rakamın 2 milyar dolar olduğunu ifade eden Kotil, KAAN’ın Türkiye’nin de üretim ortaklarından olduğu ve ABD ile yaşanan kriz sonrası projeden çıkarıldığı F-35 uçaklarından daha iyi olduğunu ifade etti.