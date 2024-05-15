Milli Muharip Uçak KAAN'ın maliyeti ortaya çıktı: İşte rakibi F-35 ile arasındaki fark...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kotil, KAAN’ın Türkiye maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu ifade etti. KAAN'ın rakip olmasının beklendiği ABD üretimi tek bir F-35 uçağının maliyeti ise yaklaşık 130 milyon dolar.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Rize Günleri etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kotil, KAAN için şimdiye kadar ne kadar para harcandığını da açıkladı.
Tesisler de dahil olmak üzere şimdiye kadar KAAN için harcanan rakamın 2 milyar dolar olduğunu ifade eden Kotil, KAAN’ın Türkiye’nin de üretim ortaklarından olduğu ve ABD ile yaşanan kriz sonrası projeden çıkarıldığı F-35 uçaklarından daha iyi olduğunu ifade etti.
TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN’ı Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edeceğini söyleyen Kotil, ilerleyen süreçlerde yüzlerce KAAN’ın olacağını aktardı.
ABD merkezli Lockheed Martin firmasının ürettiği F-35 uçağının maliyeti ise yaklaşık 130 milyon dolar civarında.