MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA: MPİ çekilişi ne zaman başlayacak? 2026 Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün yapılacak. Gece ise 6 özel numara belli olacak ve 800 milyon rekor ikramiye sahibini bulacak. Heyecan her geçen dakika artıyor ve çekiliş saati merak ediliyor. Onlarca ev, yüzlerce araba kazanma imkanı sunan 2026 Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri her yıl onlarca kişiyi milyoner yapıyor. Bu yılın en büyük ikramiyesi 800 milyon TL... Herkesin hayalini süsleyen ikramiye için aralık ayı boyunca vatandaşlar bilet satın altı. Miktarlar ₺80.000.000, ₺8.000.000, ₺2.000.000, ₺1.200.000 diye sıralanıyor. Bilet alan yurttaşların heyecanı her geçen dakika katlanırken çekilişin ayrıntıları sorgulanıyor.
2026 Milli Piyango ilk çekilişi ne zaman başlıyor?
2026 Milli Piyango çekilişine ilk olarak küçük ikramiyelerden başlanacak. Çekiliş saati olarak 18.30 belirlendi.
2026 Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango çekilişi saat 18.30'dan 23.15'e kadar devam edecek. İşte asıl büyük ikramiye çekilişi ise 23.15'te başlayacak.
İlk olarak amorti belli olacak daha sonra ise 800 milyon tutarındaki çekilişe geçilecek.
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat 23.15'ten itibaren Kanal D'den yayınlanacak.
2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.