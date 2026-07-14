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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi

Sosyal paylaşım platformunda gündeme gelen bir olay miras planlaması ve emeklilik konusunda dikkat çeken bir tartışma başlattı.

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 1

Genç bir kadın, babaanne ve dedesinin hazırladığı vasiyet ile aile servetinin büyük bölümünün kendisine kalacağını öğrendi.  

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 2

Emeklilik planını mirasa göre yaptı

Kadının anlattığına göre baba, yıllardır milyonlarca dolarlık miras alacağına inanarak hareket etmiş ve emeklilik birikimlerini artırmayı bırakmış hatta son dönemde ciddi borç yapmıştı.

 

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 3

Ancak babanne ve dede, vasiyetlerinde oğullarına sadece 50 bin dolar (2 milyon 351 TL) bırakırken servetin büyük bölümü toruna kaldı. Ancak babanne ve dede ölene kadar anlaşmanın babaya bildirilmemesini istedi. 

 

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 4

Genç kadın bir taraftan babanne ve dedesine verdiği sözü tutmaya çalışırken diğer yandan babasının hiç alamayacağı bir paraya güvenerek hayatını sürdürmesinin kendisinde suçluluk yarattığını belirtti. 

 

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 5

Sosyal medyada tartışma yarattı

Reddit kullanıcılarının büyük bölümü ise babanın harcamlarından kızının sorumlu olmadığını savunsa da birçok kişi vasiyet planının gizli tutulmasının daha büyük sorunlara yol açabileceğini savundu. 

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 6

Bazı kullanıcılar ise mirasın, aile büyükleri hayattayken açıklanmasının en doğru yöntem olacağını belirtti.

 

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Milyon dolarlık miras bekliyordu... Aile sırrı her şeyi değiştirdi - Resim: 7

Bu deneyim beklenen bir mirası emeklilik planının parçası haline getirmenin ciddi hata olduğunu ortaya koyarken, finans uzmanları vasiyetin değişebileceğini, sağlık harcamalarının mirası azaltabileceğini veya beklenen paranın yıllarca gecikebileceğini hatırlattı. 

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