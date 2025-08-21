Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü için tehlike çanları çalıyor. Hızla çekilmeye devam eden ve kritik seviyeye düşen göl, 29,60 kotuna geriledi.
Sakarya ve Kocaeli şehirlerinde milyonlarca kişinin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, 2025 yılının Nisan ayından sonra alarm vermeye başladı.
10 Mart'ta su kotu 30,69 metre olarak ölçülmüş ve göl uzun yıllardaki en düşün seviyesine gerilemişti.
Bu gelişme nedeniyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyon toplantısı düzenlenmiş ve çeşitli tedbirler masaya yatırılmıştı.
Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.
Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.