  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya

Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü için tehlike çanları çalıyor. Hızla çekilmeye devam eden ve kritik seviyeye düşen göl, 29,60 kotuna geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 1

Sakarya ve Kocaeli şehirlerinde milyonlarca kişinin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, 2025 yılının Nisan ayından sonra alarm vermeye başladı. 

1 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 2

10 Mart'ta su kotu 30,69 metre olarak ölçülmüş ve göl uzun yıllardaki en düşün seviyesine gerilemişti.

Bu gelişme nedeniyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyon toplantısı düzenlenmiş ve çeşitli tedbirler masaya yatırılmıştı.

2 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 3

Kurak geçen aylar, yağış azlığı, artan buharlaşma gibi sebeplerden dolayı göldeki su seviyesi 31 Temmuz'da 29.88 metre, 1 Ağustos tarihinde 29.87 ve 21 Ağustos tarihinde 29.60 metre seviyesine geriledi. 

3 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 4

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise gölün 29.70 metre altına düşmesi durumunda acil eylem planını devreye koyacağını açıklamıştı.

4 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 5

Bu planda, endüstri alanında yapılacak kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi ve konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olan vatandaşların takibe alınması gibi tedbirler yer alıyor.

5 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 6
6 | 7
Milyonlarca vatandaş susuzluk riskiyle karşı karşıya - Resim: 7
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
7 | 7