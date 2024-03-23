Moskova'daki saldırının failleri yakalandı: Ölü sayısı 133'e yükseldi! Rusya'dan Ukrayna iddiası
Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen saldırı dünyanın gündemine oturdu. Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısında 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve sayının artabileceğini açıkladı. Son dakika haberine göre FSB, 11 şüphelinin gözaltında alındığını bildirdi. Rusya saldırganlarla ilgili Ukrayna iddiasını gündeme getirdi. Moskova'nın saldırıya ne yanıt vereceği merak ediliyor.
Rusya'nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda dün akşam yaşanan silahlı saldırı dünya gündeminde yankılandı. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 133 kişinin hayatını kaybettiğini ve sayının daha da artabileceğini duyurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 145 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken Rus RIA Novosti haber ajansı, Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na saldırıyı gerçekleştiren silahlı saldırganların olay yerinden beyaz Renault marka bir araçla kaçtıklarını ileri sürdü.
Rusya saldırıya ne yanıt verecek?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk andan itibaren bilgilendirildiğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabında saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Medvedev, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledikten sonra, "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" diye konuştu.
Medvedev, saldırılara verilecek tek yanıtın "Ölüme ölüm" olduğunu söyledi.
Putin'den ilk açıklama
Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diledi.