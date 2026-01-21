MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı? MSB İŞKUR kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı bin 113 işçi istihdam edecek. Başvurular 26 Aralı itibarıyla sonra erdi bugün kura çekimi var. On binlerin başvurusu bugün sonuca kavuşacak. Adaylar heyecanlı şekilde beklerken günün en çok yöneltilen sorularından biri de "MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Milli Savunma Bakanlığı işçi alım ilanına on binler başvuru yaptı. Şimdi sırada kura var. Kuraya göre 1.113 kişi yeni mesleklerine kavuşacak. Kurayı yerinde takip edemeyenler şimdi "MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor.
MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı?
MSB 1.113 işçi alımı kurası bugün saat 10.00'da başlayacak. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi ve isim listesinin yayımlanması bekleniyor.
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında
(Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:00’da
noter huzurunda yapılacak.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste
https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil
olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan
başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.