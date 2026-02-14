MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavına sayılı günler kaldı. Subay, astsubay adayları heyecanla sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Her gün gelişme olup olmadığı kontrol edilirken tarihi öğrenmeye çalışanlar "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna başvuruyor. İşte olası tarih...
MSÜ sınav giriş belgesi her saat kontrol ediliyor. Hafta sonu da aramalar bir hayli yoğun... ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken dillerden düşmeyen soru "2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...
2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
14 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.