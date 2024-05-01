Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları üzerine babası Nida Garipoğlu’nun mezarın açılması ve DNA eşleştirmesi talebiyle ilgili harekete geçildi. Bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu. Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları da ortaya çıkmış oldu.

İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart 2009'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti. 1 | 5

Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.



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Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı. 3 | 5