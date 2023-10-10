Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor

Kentin 357 bin hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğunu, bunda en büyük payı hububatın oluşturduğunu belirten Gün, "Çiftçimize, ilimize ve ülkemize gelir sağlayıcı ürünler önem arz ediyor. Bunlardan biri de çerezlik ve yağlık ayçiçeği ekimidir. Katma değeri yüksek olan bu ürüne üreticilerimiz ilgi göstermeye başladı." dedi.

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