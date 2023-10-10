Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor
Geniş tarım arazilerinin bulunduğu Muş Ovası'nda, 34 bin 279 dekar alana ekilen ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor. Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, "Çiftçimize, ilimize ve ülkemize gelir sağlayıcı ürünler önem arz ediyor. Bunlardan biri de çerezlik ve yağlık ayçiçeği ekimidir. Katma değeri yüksek olan bu ürüne üreticilerimiz ilgi göstermeye başladı" dedi.
Kent genelinde 34 bin 279 dekar alana ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler, kısa süre önce başladıkları hasadı sürdürüyor.
Çok sayıda biçerdöverin çalıştığı geniş tarlalarda hasat edilen ayçiçeği, birçok ildeki yağ ve kuruyemiş fabrikalarına gönderiliyor.
Bu yıl ayçiçeğinden 6 bin 626 ton ürün elde edilerek ekonomiye 181 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.
Kentin 357 bin hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğunu, bunda en büyük payı hububatın oluşturduğunu belirten Gün, "Çiftçimize, ilimize ve ülkemize gelir sağlayıcı ürünler önem arz ediyor. Bunlardan biri de çerezlik ve yağlık ayçiçeği ekimidir. Katma değeri yüksek olan bu ürüne üreticilerimiz ilgi göstermeye başladı." dedi.