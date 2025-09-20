Müsilaj kâbusu geri döndü! Uzman isimden korkutan açıklama
Marmara Denizi'nde avlanan ve dalma faaliyetleri sürdüren kişiler müsilaj ile karşılaştı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, ekim-kasım aylarına dikkat çekerek, "Müsilaj kış boyunca devam edebilir" dedi.
ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Marmara Denizi'nin güneyinde ve Tekirdağ Şarköy açıklarında görülmeye başlanan müsilaj hakkında açıklamalarda bulundu.
Ağustota yaşanan aşırı organik madde birikimi sonucunda müsilaj görüldüğünü belirten Prof. Dr. Türkoğlu, müsilajın ağustos ayındaki aşırı organik madde birikiminden kaynaklandığını aktardı.
Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, ekim-kasım aylarında fitoplankton üretiminin çok yüksek olması halinde şu an görülen müsilajın kış boyunca devam edebileceğini ifade etti.
Müsilajın kısa süre içerisinde Çanakkale'de de etkili olacağını aktaran Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, şu anda yoğun bir müsilaj oluştuğunu aktararak şöyle konuştu:
“Müsilaj ilk 20 metrede, yüzey sularına yakın hatta kısmen yüzey suyuna çıkmış durumda. Bu akıntı sistemleri ile yaklaşık 5-6 gün içinde bir hafta sonra Çanakkale’de de yoğun şekilde görmeye başlarız.”