Naci Görür'den 17 Ağustos'un yıl dönümünde çarpıcı uyarı: Büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecek

"Er veya geç büyük bir deprem olacak"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Görür, gelecekte meydana gelebilecek büyük depremlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir."