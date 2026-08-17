Naci Görür'den 17 Ağustos'un yıl dönümünde çarpıcı uyarı: Büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecek
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçeğinin altını bir kez daha çizdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir" dedi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, "Kendimizi aldatmayalım" uyarısında bulundu.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 45 saniye sürerken Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
"Çok insanımız, çok binalarımız gitti"
Prof. Dr. Naci Görür, depremin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aradan geçen yıllara rağmen deprem tehlikesinin devam ettiğini vurguladı.
Görür, "17 Ağustos Depreminin yıldönümü. Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.
"Er veya geç büyük bir deprem olacak"
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Görür, gelecekte meydana gelebilecek büyük depremlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:
"Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir."
"Ülkenizi deprem dirençli yapınız"
Depremlerde can kayıplarını azaltmanın yolunun yalnızca fayların ve olası depremlerin yerinin tartışılmasından geçmediğini ifade eden Görür, Türkiye'nin "deprem dirençli" hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Görür, "Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız" dedi.
Bu konuda uzun vadeli ve siyasetten bağımsız bir çalışma yürütülmesi çağrısı yapan Görür, depremle mücadele için bir bakanlık kurulmasını önererek, "Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye'nin bunu yapmaya gücü vardır" ifadelerini kullandı.