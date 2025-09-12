Narin Güran'ın babası Arif Güran öldü mü, yaşıyor mu?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafede bulunan Narin Güran cinayet ile ilgili sır perdesi hala çözülmüş değil. Narin'in annesi, kardeşi ve amcası hala cezaevinde ve yargılamalar sürüyor.

Birkaç gündür Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Sosyal medyada "Arif Güran öldü" paylaşımları yapılmaya başlandı. Bu söylenti sonrası "Arif Güran öldü mü" sorusu peş peşe gelmeye başladı.