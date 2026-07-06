NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı

Hatıra para, halen tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine hazırlandı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin grafik görseli yer aldı. Paranın diğer yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı kullanıldı.