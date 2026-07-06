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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra para bastı. Tedavülde kullanılabilecek nitelikte hazırlanan paranın üzerinde NATO logosu, zirvenin tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin grafik görseli yer aldı.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 1

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra para bastı.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 2

Tedavülde kullanılabilecek nitelikte hazırlanan hatıra para, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 3

Zirve Ankara'da düzenleniyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 4

İttifakın 36. Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılıyor. Zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları; ortak güvenlik, istişare ve işbirliği başlıklarında bir araya geliyor.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 5

Türkiye'nin diplomatik rolüne vurgu

Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetler arasında kurduğu bağlar ve yürüttüğü diplomatik girişimlerle uluslararası işbirliği ve diyaloğa katkı sunan ülkeler arasında yer alıyor.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 6

Stratejik konumu, köklü devlet geleneği ve müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği anlayışıyla çok taraflı barış ve güvenlik çabalarında etkin rol üstlenen Türkiye, bu zirvede NATO liderlerini ağırlayarak ortak güvenlik ve istikrara yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 7

Hatıra parada NATO logosu ve Külliye görseli yer aldı

Bu kapsamda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 8

Hatıra para, halen tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine hazırlandı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin grafik görseli yer aldı. Paranın diğer yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı kullanıldı.

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NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı - Resim: 9

Toplam üretim 500 bin adede ulaşacak

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra paradan, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.

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