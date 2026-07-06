NATO Zirvesi için özel 5 liralık hatıra para basıldı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra para bastı. Tedavülde kullanılabilecek nitelikte hazırlanan paranın üzerinde NATO logosu, zirvenin tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin grafik görseli yer aldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra para bastı.
Tedavülde kullanılabilecek nitelikte hazırlanan hatıra para, zirvenin Türkiye'de düzenlenmesinin anısını yaşatmayı amaçlıyor.
Zirve Ankara'da düzenleniyor
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.
İttifakın 36. Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılıyor. Zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları; ortak güvenlik, istişare ve işbirliği başlıklarında bir araya geliyor.
Türkiye'nin diplomatik rolüne vurgu
Türkiye, tarih boyunca farklı medeniyetler arasında kurduğu bağlar ve yürüttüğü diplomatik girişimlerle uluslararası işbirliği ve diyaloğa katkı sunan ülkeler arasında yer alıyor.
Stratejik konumu, köklü devlet geleneği ve müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği anlayışıyla çok taraflı barış ve güvenlik çabalarında etkin rol üstlenen Türkiye, bu zirvede NATO liderlerini ağırlayarak ortak güvenlik ve istikrara yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.
Hatıra parada NATO logosu ve Külliye görseli yer aldı
Bu kapsamda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.
Hatıra para, halen tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine hazırlandı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin grafik görseli yer aldı. Paranın diğer yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı kullanıldı.
Toplam üretim 500 bin adede ulaşacak
İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra paradan, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.