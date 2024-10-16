Ne soğuk sıkım, ne taş baskı! Zeytinyağlarındaki dolandırıcılık bakanlık listesinde (16 Ekim 2024)

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi her geçen gün yeni markalarla kabarıyor. Sadece 15 gündür yayınlanan liste şimdiden 62 sayfaya ulaşırken, halkın sağlığı ile oynayan markalara her gün bir yenisi ekleniyor. 1 | 10

Özellikle yağ ve et grubu gibi temel besin gruplarında yapılan dolandırıcılık hayrete düşürüyor. 16 Ekim taklit ve tağşiş listesinde 4 sayfa boyunca sadece zeytinyağlarında usulsüzlük yapan firmalar listeleniyor. 2 | 10

Litresi 500 lirayı geçen, taze sıkım ve taş baskı diyerek satılan zeytinyağlarının aslında tohum yağlarından oluştuğu görülüyor. Ya da zeytinyağlarının değeri düşük başka yağlarla karıştırıldığı görülüyor. 3 | 10