Ne soğuk sıkım, ne taş baskı! Zeytinyağlarındaki dolandırıcılık bakanlık listesinde (16 Ekim 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerinde taklit ve tağşişe giden, halkın sağlığını bozacak maddeler kullanan işletmeleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Bugüne kadar listelerde en çok taklit ve tağşişin zeytinyağlarında yapıldığı görülüyor. Bakanlığın 16 Ekim talit ve tağşiş listesi ile 16 Ekim sağlığı bozacak gıdalar listesinde de sadece zeytinyağı markaları bulunuyor.
Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi her geçen gün yeni markalarla kabarıyor. Sadece 15 gündür yayınlanan liste şimdiden 62 sayfaya ulaşırken, halkın sağlığı ile oynayan markalara her gün bir yenisi ekleniyor.
Özellikle yağ ve et grubu gibi temel besin gruplarında yapılan dolandırıcılık hayrete düşürüyor. 16 Ekim taklit ve tağşiş listesinde 4 sayfa boyunca sadece zeytinyağlarında usulsüzlük yapan firmalar listeleniyor.
Litresi 500 lirayı geçen, taze sıkım ve taş baskı diyerek satılan zeytinyağlarının aslında tohum yağlarından oluştuğu görülüyor. Ya da zeytinyağlarının değeri düşük başka yağlarla karıştırıldığı görülüyor.
Bakanlığın 16 Ekim sağlığı tehliye düşürecek listesinde de zeytinyağ üreticilerinin, yağlara boya kattığı ortaya çıktı.