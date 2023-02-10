New York Times deprem felaketi için bu başlığı attı: 'Artık Antakya yok!' Türkiye, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dünya basını da Türkiye’deki deprem felaketini sayfalarına taşıdı.

Dünyanın gözü kulağı Türkiye’deki deprem bölgelerinde… Yunan Kathimerini gazetesi, “Yunan bilim adamları: Hasarın boyutu çok büyük” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. 1 | 6

CNN Yunanistan ise “Ölü sayısı 20 bini aştı: Salgın korkusu” başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ve Suriye'deki kurtarma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için çabalarken, yardım grupları yeni kar yağışının yanı sıra su, iletişim ve elektrik eksikliğinin ölümcül bir ikincil felaketi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.” 2 | 6

BBC depremle ilgili olarak “Dondurucu havanın umutları kırdığı” yorumunu yaparken, “Depremlerde 20 binden fazla insanın öldüğü biliniyor. Ancak BM felaketin tam boyutunun hala belirsiz olduğu konusunda uyarıyor” ifadelerine yer verdi. 3 | 6