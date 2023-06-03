Noterler Birliği açıkladı: Noterden tapu satışı 1 Temmuz'da başlıyor!

Çağlayan ayrıca konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğini ifade ederek, "Çok yakın bir zamanda 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Tüm meslektaşlarımın bu hizmeti de başarılı şekilde sunacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Şu şekilde işleyecek:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor. Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.