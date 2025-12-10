OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alacak. Başvurular sona erdi ve sonuç heyecanı başladı. OGM'nin resmi sitesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Tarihlerin netleşmemesi sebebiyle adaylar araştırma içerisinde... İşlemlerin üzerinden yaklaşık 1 hafta geçerken sıklaşan soru "OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
OGM 486 sözleşmeli personel alım ilanına yoğun bir ilgi söz konusuydu. Kasım ayında başlayan başvurular 4 Aralık'ta son buldu. Bu tarihten itibaren sonuç araması hızlanmaya başlandı. Adaylar bilgi almak amacıyla sık sık "OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü’nün 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuç takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Başvurular 4 Aralık’ta tamamlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların aralık ayının son günlerinde ilan edilmesi bekleniyor
Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.