OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 daimi işçi alımı yapılacak. Başvurular geçen hafta sona ererken artık sonuç tarihi merak ediliyor. Binlerce kişi "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
OGM 262 daimi işçi alımı sonuçları için bekleyiş başladı. Adaylar sürekli olarak duyuru gelip gelmediğini merak ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi sık sık kontrol edilirken tarih konusunda duyum alabilmek için "OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
OGM 262 daimi işçi alımı sonuçlarının tarihi açıklanmadı. Ekim ayının ortalarında sonuçların ilan edilmesi beklenirken tüm bilgilendirmeler il müdürlüklerinden yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.