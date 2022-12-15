Öğrencilere aylık 1 liraya deniz manzaralı ev

Baran, kasım ayında köyün ilk etabındaki 5 binanın açıldığını, 20 lisansüstü öğrencisinin yaşamaya başladığını aktararak, "Bunların içinde 1+1, 2+1 ve 3+1 evlerimiz var. Burada kalan master-doktora öğrencilerimizin bir kısmı üstün başarı odaklı. Bir kısmı ise ekonomik ya da ailevi nedenlerle ihtiyacı olan öğrencilerimiz. Türkiye'de ve belki dünyada örneği olmayan bir yaklaşımla sadece valizlerini alarak kampüs içinde ve doğayla iç içe bir ortamda kalıyorlar, aylık ödedikleri kira ücreti de 1 TL'dir." diye konuştu.

Hayırseverlerden 7 evin daha yapımı için söz aldıklarını ifade eden Baran, şöyle devam etti:

"Toplamda 15 bin metrekare civarı bir arazi ayırdık. Bu arazinin tamamına evler inşa ederek öğrencilerimizi burada barındıracağız. Bu da İYTE'yi sadece ulusal değil, küresel arenada da başarılarına başarı katan, adından saygıyla söz ettiren ve topluma katkı ekseninde de sürekli etkisini arttıran bir üniversiteye dönüştürecek. Master-doktora öğrencilerimizin stratejik olduklarını biliyoruz. Onların kampüste yaşaması da üniversitemize ve kendi kişisel kariyerlerine katkı noktasında fark yaratacaktır. Hem insan yetiştirmek hem de bilimsel araştırma ya da sanayiye dönük, üniversite ve sanayi işbirliği projelerinde master-doktora öğrencileri bizler için hayati ve stratejik öneme sahip. O nedenle de biz İYTE'de bu öğrencilerimizin kıymetini biliyor, onların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve her anlamda desteklemek üzere de projeler yürütüyoruz."